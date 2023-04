Puelmapu//Argentina: “La tierra para quien la trabaja”

Puelmapu//Argentina

.

por Red Eco Alternativo

12 abril, 2023

Para la Gremial, firmar este acuerdo implicaba no solo favorecer a los asesinos de Nahuel, sino además implicar penalmente a sus hermanos: “Alguno firmó, Lautaro no quizo hacerlo y desde entonces está prófugo. Y desde la clandestinidad envía este comunicado”, expresaron.

Pero en la actualidad existe una realidad. Y en mi caso personal no puedo mirar para otro lado. Es la situación de la gente no mapuche que vive hacinada en las periferias de las grandes ciudades, me refiero a la gente pobre y humilde que está en las mismas condiciones que nuestro pueblo.

La lucha no tendría sentido si nos reducimos a ser máquinas; si además de producir y reproducir cosas, no producimos y reproducimos conciencia; si se sigue reconociendo como natural la existencia de las desigualdades sociales, de la explotación y la opresión de unas personas sobre otras; si continuamos destruyendo el planeta. Si continuamos así, los seres humanos seguiremos manteniéndonos en la pre historia intelectual y moral de la humanidad.

Por último mando un saludo de lucha, a las diferente comunidades a lo largo del puelmapu, que se encuentran luchando contra la oligarquía terrateniente, sabiendo lo difícil que es resistir y llevar adelante una recuperación. Pero la vida de la gente que piensa diferente, que levanta la cabeza para luchar siempre va estar expuesta a diferentes contingencias tanto la muerte como la cárcel, lo mismo que hoy o que mañana muchos de nosotros no veremos el triunfo de nuestras ideas, pero otros vendrán más tarde o más pronto. Por esa razón no hay que bajar los brazos y hay que seguir luchando y saber que lo imposible no existe y que siempre vale la pena luchar por lo que uno cree, así te caigas del caballo, te lastimes, te de miedo, te entren dudas, así el camino sea pedregoso y difícil, aún así valdrá la pena. Lo importante es no soltar ni ensuciar nuestro puñado de ilusiones.