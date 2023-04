EEUU: Los arquitectos de la internacional fascista

Con una financiación anual de medio millón de dólares de la CIA en los primeros años posteriores a la guerra, Gehlen y sus hombres fuertes pudieron actuar con impunidad. Yvonnick Denoël explicó este giro con notable claridad: “Es difícil entender que, ya en 1945, el ejército y los servicios de inteligencia estadounidenses reclutaran sin escrúpulos a ex criminales nazis. Sin embargo, la ecuación era muy simple en ese momento: Estados Unidos acababa de derrotar a los nazis con la ayuda de los soviéticos. De ahora en adelante planearon derrotar a los soviéticos con la ayuda de los ex nazis”.

Cualquiera que sea el caso, es parte de una red institucional mucho más grande. Cabe mencionar, por ejemplo, los aportes educativos del Programa de Seguridad Ciudadana: “Hace unos veinticinco años”, escribe el ex oficial de la CIA John Stockwell , “la CIA, […] entrenó y organizó a policías y paramilitares de todo el mundo en técnicas de control de población, represión y tortura. Se establecieron escuelas en los Estados Unidos, Panamá y Asia, de las cuales se graduaron decenas de miles. En algunos casos, los ex oficiales nazis del Tercer Reich de Hitler fueron utilizados como instructores”.

La Asociación por la Disidencia Responsable, compuesta por 14 ex oficiales de la CIA, calculó que esta agencia fue responsable de la muerte de un mínimo de 6 millones de personas en 3.000 operaciones mayores y 10.000 operaciones menores entre 1947 y 1987. Estos son asesinatos directos, por lo que los números no da cuenta de las muertes prematuras bajo el sistema mundial capitalista debido al encarcelamiento masivo, la tortura, la desnutrición, la falta de agua potable, la explotación, la opresión, la degradación social, la enfermedad ecológica o la enfermedad curable (en 2017, según la ONU, 6,3 millones niños y jóvenes adolescentes morían por causas evitables ligadas a las desigualdades socioeconómicas y ecológicas del Capitaloceno, lo que equivale a un niño muriendo cada 5 segundos).

*Gabriel Rockhill es un filósofo, crítico cultural y activista franco-estadounidense. Es el Director fundador del Taller de Teoría Crítica y Profesor de Filosofía en la Universidad de Villanova. Sus libros incluyen Counter-History of the Present: Untimely Interrogations into Globalization, Technology, Democracy (2017), Interventions in Contemporary Thought: History, Politics, Aesthetics (2016), Radical History & the Politics of Art (2014) y Logique de l ‘Historia (2010). Además de su trabajo académico, ha participado activamente en actividades extraacadémicas en los mundos del arte y el activismo, así como un colaborador habitual en el debate intelectual público.