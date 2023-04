Argentina: Cómo advertirles a los niños …?

Argentina

Por Silvana Melo

¿Sienten los niños sobre sus espaldas esa deuda que durará cien años? ¿Saben los niños que la vida en esta tierra no será fácil pero a la vez se la ama? ¿Cómo se hace para advertirles? ¿Cómo si matan a un hombre que conduce un colectivo y los funcionarios bajan a su propio escenario de disputa berreta? ¿Cómo decirles que si no hay para la cena es, entre otras cosas, por el 7 por ciento de inflación de marzo que anunciarán en estos días? ¿Cómo hacer para que entiendan semejante lógica perversa, si los responsables de la desmesura del costo alimentario se enancan, pendencieros, en los medios y en las redes para repartirse el poder de a desgarros? ¿Podrán comprender que nadie llega a la cima supuesta del supuesto poder de la nación para recordar la desgracia y combatirla sino para hacer negocios, sacar del medio a quien se oponga y esquilmar lo poco que queda de esta tierra bella y diversa? ¿Cómo hacer para explicarles que cada mix gubernamental de cuatro años agrava el hambre, la ausencia de saberes, la sinrazón para la alegría, arranca cumpleaños, calorcitos en invierno, agua fresca en verano y ladrillos que desmoronan el futuro?

¿Cómo decirles que en un país de 45 millones casi veinte son pobres, entre esos 20 millones sus padres, abuelos, tíos o ellos mismos? ¿Cómo hacer para que no los destruya saber que siete de cada diez niños son pobres en las profundidades de un conurbano hacinado? ¿Cómo aclararles si viven en La Matanza que cachear a la gente en los colectivos es rémora dictatorial? ¿Cómo si ellos nunca vivieron en un pueblo feliz? ¿Cómo hacer para contarles que no es gratis matar a una mujer por la espalda por un celular? ¿Cómo si en Soldati salieron todos a la calle con los curas a la cabeza para reclamar que están hartos de morirse y de que se mueran sus vecinos, sus hijos, sus padres? ¿Cómo si esa desgracia de vivir con miedo es ignorada por un gobierno mientras el otro sostiene que sólo se enfrenta a la muerte con más muerte y a la violencia con más violencia? ¿Habrá modo de advertirles que estos últimos son los que están ganando la partida? ¿Habrá modo de que comprendan que ellos serán las víctimas de todos los disparos en la espalda, sean ladrones policías o ambas cosas? ¿Saben ellos que es muy común que dentro de un uniforme haya alguien que es ambas cosas? ¿Y que esa no debería ser la única salida para que el futuro sea más piadoso pero sin embargo lo es?