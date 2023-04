Palestina: Las prisiones sionazis

En el centro de este sistema represivo ha aumentado considerablemente el peso del encarcelamiento por razones políticas. Desde la guerra de Argelia nunca ha habido tantos presos y presas políticas y en algunos casos llevan más de 22 años en la cárcel. El cumplimiento de la pena dictada por los tribunales especiales ya no es el único objetivo. ¿Quién puede creerlo todavía? Muchas presas y presos podrían quedar inmediatamente en libertad desde hace muchos años, pero los jueces rechazan sus peticiones de libertad condicional con el pretexto de que no renuncian a su identidad política. Ahora los y las presas políticas que padecen enfermedades graves ya no se benefician de la Ley Kouchner de suspensión de penas. El mes pasado el Ministro de Justicia anunció que solo aceptaría que fueran puestas en libertad cuando agonizaran. Así pesa el chantaje político en el marco de la muerte lenta.