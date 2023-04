Argentina: el trigo transgénico ya se mezcla con el convencional

La Facultad de Medicina UNR denuncia la gravedad para la salud pública.

Por Darío Aranda

26 de abril de 2023

La noticia se conoció mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado genéticamente (llamado “HB4”) llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).