Argentina_Mendoza: campaña antimapuche

Argentina

Tierra Viva, 5 de abril, 2023

En enero de 2023 el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) dio a conocer la reafirmación sobre la ocupación “actual, tradicional y pública” de tres comunidades pertenecientes al Pueblo Mapuche en el sur de la provincia de Mendoza. Desde entonces el Gobierno de Mendoza —en acuerdo con sectores políticos, mediáticos, empresariales y judiciales— instauró el rechazo y la criminalización de las comunidades originarias hasta que, finalmente, la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial aprobó este miércoles un proyecto de resolución en el que se afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.

Mendoza nunca tuvo organismos en materia de política indígena, lo que sí tiene es un número significativo de, al menos, 32 comunidades indígenas. Para poder llevar a cabo una acción como esta, el INAI realizó un convenio de colaboración con la Dirección de Derechos Humanos de la provincia en noviembre de 2009. Este relevamiento no ha implicado “cesión de tierras” alguna, sin embargo, lo que sí se hizo en estricto cumplimiento de la Ley ha sido reconocer la posesión comunitaria indígena, ejercida de manera actual, tradicional y pública. La posesión es una situación de hecho, no de derecho. Se trata de un acto de justicia a los cuerpos curtidos al sol que pastorean sus animales en tierras otrora libres —aunque eso, claro, no implique propiedad del territorio—.