Chile: Historias Clandestinas

Llegamos a esta gran familia de sopetón, sin conocerlos e indirectamente. Con Pilar un día del año 87 tuvimos que dejar la casa donde vivíamos, ante la inminencia que la DINA podía controlar el sector de la misma. No teníamos donde irnos. Estaba añocheciendo. Teníamos información por terceras personas que Alicia Pardo era una profesora de izquierda. Con nuestros bolsos con documentos y armamento de defensa personal, nos dejamos caer en el Dpto de Alicia en calle Gorbea. En minutos le contamos nuestra situación. Alicia no dudó y nos recibió de inmediato. Nos advirtió que podíamos quedarnos en su Dpto solamente por una noche, pues vivía con una persona que no era de toda su confianza. Nos dijo que unos vecinos, podían acogernos. Esos vecinos eran Guillermo Santana y Nora Lizana. Alicia Pardo que no aparece en estas historias clandestinas es parte no sólo por haber sido el eslabón que nos unió a la familia Santana Lizana, sino además por ser una resistente y amiga que nos acompañó durante la dictadura y al igual que todos los integrantes que aparecen es estas historias sigue siendo una gran amiga. Sin ella no estaríamos aquí presentando este libro.