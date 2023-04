Procesos desconstituyentes y gobiernos comunitarios

.

Joám Evans Pim (2015)

Frente a las tentativas desesperadas para dar continuidad al engranaje estatal, representadas por las proclamas verbales por un proceso constituyente y la banal retórica de participación y democracia real, es hora de reconsiderar las alternativas que ofrece este particular momento histórico de crisis sistémica y colapso energético.

Frente a la vía que procura incrementar todavía más la dependencia de las personas del estado y del capitalismo (ilustrada por proyectos como la) y fabricar una nueva legitimidad estética para sus instituciones totalitarias, es necesario desarrollar la independencia desde abajo minando la legitimidad y autoridad que nosotros mismos conferimos al estado que nos domina. No puede haber ruptura democrática si existe continuidad del estado y, por lo tanto, negación de la democracia. La democracia como autogobierno se sustenta en la soberanía de las asambleas, en Galiza llamadas históricamente concelhos (concejo abierto), antítesis del totalitarismo estatal que se esconde tras sus diversas máscaras: lademocracia orgánica fascista, la democracia popular estalinista, la democracia liberal o parlamentaria occidental, la democracia guiada de Rusia o Indonesia, etc.

El doble proceso de ruptura democrática con el estado y el capitalismo, que se fundamenta en la voluntad de autogobierno y autogestión, no debe visualizarse como algo brusco y determinante, fruto de un acto banal como puede ser el ejercicio del ritual electoral o el de una recreación del fetiche de la toma de la Bastilla. Parlamentos y fortalezas, privados del poder simbólico que les confiere nuestra obediencia, son apenas cemento y papel (que, como descubriremos en breve, no son comestibles). Al contrario, llamamos proceso desconstituyente al movimiento lento, disperso y descentralizado que substrae progresivamente poder, legitimidad, autoridad y efectividad al cuadro jurídico-político-económico que sustenta la existencia del estado (en este momento, el español y europeo), incluidos su texto constitucional y toda la legislación, instituciones políticas y económicas y jerarquía administrativa que de ella emanan directa o veladamente. No busca este proceso reformular o sustituir este aparato estatal por otro, sino construir de forma paralela y en su detrimento, institucionalidades alternativas para el autogobierno asambleario comunitario y la autogestión de las necesidades básicas, haciendo posible el desarrollo de sociedades al margen del estado, contra el estado, sin estado.