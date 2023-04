Uruguay_Montevideo: pesticidas en alumnos de primer año de escuela

.

.

Por Leo Lagos

Resumen Latinoamericano

26 de abril de 2023.

.

Agua, peces, polinizadores… no hay chance de que los pesticidas no estén complicando la salud humana. Para colmo, no sólo se usan en la producción agropecuaria. Dos por tres, cuando un mosquito o una cucaracha osa recordarnos que las ciudades no están aisladas del resto del planeta, se los rocía con insecticidas hogareños, que por lo general están hechos con compuestos denominados piretroides. Seguramente en esta suma del uso agrícola y el urbano y cómo eso afecta la salud pensaban las investigadoras que lideraron el artículo titulado algo así como Exposición a plaguicidas piretroides y clorpirifos, habilidades intelectuales generales y funciones ejecutivas en escolares de Montevideo, Uruguay.