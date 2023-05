Chile 2023: Prohibido el paso a la dignidad

.

Chile

07/05/2023

Por otro lado, Gabriel Boric presentó la creación de la empresa estatal del litio, olvidándose mencionar que 49 por ciento de la participación corresponderá a las trasnacionales y capital privado. La maniobra recuerda la chilenización del cobre, impulsada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1969. Salvador Allende deshizo el entuerto en 1971, nacionalizando la gran minería del cobre. Pero aquí no se acaban las felonías del gobierno progresista.

Desde abril de 2023, las fuerzas del orden público, los Carabineros, mediante la aprobación de la ley conocida como del gatillo fácil, contarán con subametralladoras Uzi para reprimir las protestas populares. Ya no dispararán balines de goma, ahora sus armas de guerra tienen fuerza letal. Asimismo, el gobierno aprueba la jornada laboral a 40 horas, pero oculta la letra pequeña, mayor flexibilidad de contratación. Los empresarios se muestran satisfechos. Sin olvidarnos de que el Senado chileno lo preside, con los votos de los progresistas, Juan Antonio Coloma, ex presidente de UDI y pinochetista confeso. Y en política internacional, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el democristiano Alberto Van Klaveren, un defensor de la OTAN, muestra su apoyo al gobierno de Zelenski a la par que fomenta leyes migratorias más apegadas al gobierno italiano de Giorgia Meloni que derivadas de un gobierno defensor de los derechos humanos. No debemos olvidar que fue uno de los operadores de la concertación ante el Ciade, cuya función fue negar el pago de la indemnización por la expropiación del diario Clarín por la dictadura.