Organización Mundial de la $alud: nuevo tratado sobre pandemias

Josep Cónsola

Mayo 15 del 2023

Para imponer cualquiera de estos amplios poderes, no sería necesario que se produjera una emergencia sanitaria “real” en la que la población sufriera daños cuantificables, sino que bastaría con que el Director General de la OMS, actuando a su discreción –es decir según mandato de las grandes corporaciones químico farmacéuticas- decidiera la existencia de una “posibilidad” de que se produjera tal emergencia (1).

Nuevo párrafo 6: Cuando se haya determinado que un evento no cumple con los criterios para una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero el Director General ha determinado que requiere una mayor conciencia internacional y actividad de preparación, el Director General, sobre la base de la información recibida, podrá determinar en cualquier momento emitir un Aviso Mundial de Alerta y Respuesta a los Estados Partes y podrá solicitar el asesoramiento del Comité de Emergencia.

c) desarrollar lineamientos regulatorios apropiados para la aprobación rápida de productos de salud de calidad, incluido el desarrollo de protección correlativa de inmunogenicidad (ICP) para vacunas.

Las Partes podrán utilizar otros tipos de pruebas y certificados para acreditar que el titular tiene un menor riesgo de ser portador de la enfermedad, en particular cuando aún no se haya puesto a disposición una vacuna o profilaxis para una enfermedad con respecto a la cual se ha declarado emergencia sanitaria de interés internacional. Dichas pruebas pueden incluir certificados de prueba y certificados de recuperación. Estos certificados podrán ser diseñados y aprobados por la Asamblea de la Salud de acuerdo con las disposiciones establecidas para los certificados digitales de vacunación o profilaxis.

El Comité de Cumplimiento podrá pedir al Director General que invite a representantes de las Naciones Unidas y sus organismos especializados y otras organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales pertinentes que mantengan relaciones oficiales con la OMS a fin de que designen representantes para que asistan a las sesiones del Comité, cuando corresponda para abordar un tema específico.

f. Coordinar con agencias de la ONU, academia, actores no estatales y representantes de la sociedad civil.

(c) Con respecto a la asistencia legal:

Todo este entramado lo están elaborando 194 “delegados” que sin necesidad de rendir cuentas a nadie, ni ser elegidos por nadie, tienen el poder de acordar la adopción de enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional y su decisión no requiere el consentimiento favorable de las cámaras legislativas de ningún país.

El 1 de febrero de 2023 David Bell, académico principal del Instituto Brownstone, médico de salud pública y consultor biotecnológico en salud mundial. Es ex funcionario médico y científico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jefe de Programa para la malaria y enfermedades febriles en la Fundación para Nuevos Diagnósticos Innovadores (FIND) en Ginebra, Suiza, y Director de Tecnologías de Salud Global en Intellectual Ventures Global Good, realiza estas consideraciones:

“Si se aceptan estas enmiendas, las personas que toman el control de la vida de los demás no tendrán una supervisión legal real. Tienen inmunidad diplomática (de todas las jurisdicciones nacionales). Y los salarios de muchos dependerán del patrocinio de particulares y corporaciones con interés financiero directo en la decisión que tomen.

“Los nuevos poderes propuestos que busca la OMS y la industria de preparación para pandemias que se está construyendo a su alrededor no están ocultos. Todos debemos decidir si queremos ceder tan fácilmente lo que ha costado siglos ganar, para saciar la codicia de los demás” (3).

Así como en la preparación del llamado neoliberalismo o tercera revolución industrial, que culminaría en los años 80 del siglo XX, las élites del poder real del conglomerado financiero, militar y químico farmacéutico habían puesto como Secretario General de la ONU a un ex nazi, Kurt Waldheim, miembro de Abwehr, que era la contrainteligència militar alemana, destinado en Yugoslavia donde se asesinaron a 25.000 partisanos.

Hoy, para implementar la cuarta revolución industrial diseñada por la misma mafia, cuya cara visible la podemos contemplar en el Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial, se pretende dotar de poderes supremos, no sujetos a ninguna legislación, al Director general de la Organización Mundial de la Salud: Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En 1976 E. Richard Brown, autor de “Rockefeller Medicine Men: Medicine and Capitalism in the Progressive Era”, hacía alusión a las palabras del presidente de la Fundación Rockefeller, George Vicent, que declaraba: “Médicos y dispensarios han penetrado últimamente de manera pacífica en ciertas regiones de las islas Filipinas y han demostrado el hecho de que, cuando se trata de apaciguar a pueblos primitivos y suspicaces, la medicina ofrece algunas ventajas con respecto a las ametralladoras” (5).