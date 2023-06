Argentina: El retorno del avión de la muerte

Skyvan N80GB. El nombre del avión no dice nada. Pero el avión sí. Después de cuarenta años no se le fue del fuselaje la huella del hilo con el que les ataron las manos después de desnudarlos. No se fue el aroma a hogar que tenía el pelo de Azucena, lavado con jabón de rosas. No se fue nunca el olor salado de la transpiración, el ácido del miedo derramado en las polleras y en las camisas amontonadas aparte. No se fue jamás la lágrima densa de Leonie, de la que fue consciente a pesar del pentotal. Nunca se borró de los ojos de Esther, caída en el piso sin volar por el aire, la imagen de su hija Ana María, lo último que vio sin ver antes de caer en la tiniebla del río. Nunca se borró de la puerta que el piloto debía autorizar el movimiento muerto de aferrarse a la vida.