Racismo a la e$pañola

“Ustedes ni deberían estar aquí”, escuché al salir de una tienda de ropa con mi familia en Madrid. La primera vez que mi mamá entró en un avión en su vida fue para venir a España, tierra donde ella creía que su hija era bien acogida y respetada, vivo en Madrid hace casi dos años. Esta idea se desmorona rápidamente cuando al intentar salir de una tienda una señora nos bloquea el camino. Pido perdón, para pasar, y la respuesta no fue la que esperaba: “Eres tú quien tienes que salir del camino…” y me dijo algunas palabras que prefiero no escribir. Después nos miró del pie a la cabeza y dijo: “Ustedes ni deberían estar aquí”. A pesar de los casi 800.000 personas de América Latina que viven en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), todavía Gabriela, Vinícius, yo y muchas otras personas sufrimos por discriminación. Según un estudio del Ministerio de Igualdad en España, el 78 por ciento de las afrodescendientes dice haber sido discriminada por su color de piel. Mientras, un informe sobre la evolución de los delitos de odio en España , de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, muestra que en 2021 hubo 1.802 infracciones penales e incidentes de odio.

Rudi Cocchella, estudiante de máster no binaria de Perú, comparte que en España parece que niegan su identidad: “Siempre me sucede que cuando digo que soy de Perú me dicen ‘no, no eres de Perú, no es posible’. Niegan mi procedencia y es bien común esto porque soy blanca y no imaginan que en un país andino pueda haber gente blanca, lo que es ridículo”. Cocchella también comenta que la policía suele preguntar sobre su documentación en el país con presión para que vuelva. Y añade otra experiencia, que puede ser considerada una violencia colonial :“En un bar me han preguntado de dónde era y cuando respondo Perú, entonces dijeron que gracias a España nos habían brindado conocimiento, civilización y educación y que gracias a España somos los que somos”.