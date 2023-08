Bruselas: Reunión de la Unión Mundial de Mujeres Pacifistas contra la OTAN

( Foto de Maria Arvanati Sotiropoulou )

Reunión en Bruselas de la Unión Mundial de Mujeres Pacifistas contra la OTAN ( 6-9 de julio de 2023 )

WILPF ( Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad )

02.08.23 – Bruselas –

La reunión en Bruselas de United Global Women for Peace contra la OTAN se ha preparado durante meses con gran cuidado, diligencia y colaboración en todos los aspectos: el texto de la Declaración, la elección del símbolo vinculado al acrónimo, el programa del seminario otorgado a las diversas zonas horarias – para dar voz a todas las áreas geográficas –, los roles que se jugarán en la mafia del flash.

El primer acto fue el nombramiento ( obtenido con el apoyo del miembro del P.E. Giorgos Georgiou ) el 6 de julio a las 12.15 frente a la entrada del Parlamento Europeo, organizado por el chipriota Skevi Koukouma. La delegación estaba compuesta por veinticuatro mujeres, entre ellas: Ulla Klötzer, Lea Launakari ( Mujeres por la paz ) Liisa Taskinen ( SKP Suomen Kommunistit Puolue ) Finns, Ann Wright ( Veteranos por la paz, Code Pink ) American, Skevi Koukouma y Amphitriti Panayiotou ( POGO ) chipriota, Dragana Zivančevic ( Reasing Peace IPAN ) Serbio-Australiano, Sophie Bolt ( CND-UK ) Inglés, Kristine Karch ( No a la guerra No a la OTAN. Peace Camp Stop Air Base Ramstein Peace Arward 2023 ) y Silvia Schwartz ( WILPF Alemania ) Alemán, Ria Verjaww ( ICBUW ), Emmelien Lievens ( Vrede ), A.M. SOL. ( Pax Christi ) belghe, Ada Donno ( AWMR ), Alessandra Mecozzi ( CID Roma ),Patrizia Sterpetti ( WILPF Italia ), Cristina Ronchieri ( Escuela Cobas, Observatorio contra la militarización de las escuelas ), Carla Baroni ( PCI ), Marinella Correggia ( Peacelink ), Pilar Quarzè, Vera Zalka ( Foro Social Húngaro ) Húngaro, Française Boman ( Abolition du Nucléaire ), francés, Nadiia Yefymyshch ( 2021 Consejo de Minorías Nacionales de Ucrania ) Rusia-Ucrania, Khadijia Ryadi, Coordinación Magrebine des Organizations des Droits Humaines ), marroquí. La única presencia masculina, junto con Giorgos Georgiou, Ahmed Frassini, periodista, iraní.Française Boman ( Abolition du Nucléaire ), francés, Nadiia Yefymyshch ( 2021 Consejo de Minorías Nacionales de Ucrania ) Ruso-Ucraniano, Khadijia Ryadi ( AMDH, Coordinación Magrebine des Organizations des Organizations des. La única presencia masculina, junto con Giorgos Georgiou, Ahmed Frassini, periodista, iraní.Française Boman ( Abolition du Nucléaire ), francés, Nadiia Yefymyshch ( 2021 Consejo de Minorías Nacionales de Ucrania ) Ruso-Ucraniano, Khadijia Ryadi ( AMDH, Coordinación Magrebine des Organizations des Organizations des. La única presencia masculina, junto con Giorgos Georgiou, Ahmed Frassini, periodista, iraní.

El moderador del debate, Skevi Koukouma ( La Secretaria General del Movimiento de Mujeres POGO ) presentó la Declaración de las Mujeres y dio la palabra a Clare Daly ( GUE ) que intervino con gran armonía, entrando en los méritos de cuestiones cruciales. El feminismo ha sido cooptado por el complejo militar industrial, por la OTAN, las redes sociales presentan la igualdad de género como la militarización de las mujeres a través del lavado de chicas descaradas. Incluso en Irlanda, en un foro consultivo sobre seguridad internacional, muchos jóvenes oradores, con una hermosa presencia, han invertido para criticar la neutralidad. « La guerra y el militarismo son un anatema para el feminismo » que es la causa de la igualdad, la resistencia a todas las formas de violencia, explotación y discriminación. La causa de la cura para el otro y para el planeta que nos apoya.

“ El militarismo feminista ” es la traición del compromiso feminista y el antimilitarismo, sobre la base de la Resolución 1325 ( 2000 ). La OTAN ha tratado de mostrarse como el defensor cosmopolita de la justicia de género y los derechos humanos contra ’ ” otros ”: bárbaros no pertenecientes a la OTAN. Ocho años después de la aprobación de la Resolución 1325, en 2008 la OTAN integró la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad a su manera, celebrándola con interpretaciones controvertidas. Las mujeres de la OTAN como Sophie Babst elogiaron el entrenamiento de la primer paracaidista afgana. El uso de testimonios como Angelina Jolie en 2018 y la idea en 2021 de adoptar una política exterior feminista para competir con regímenes autoritarios en China y Rusia, son ejemplos de la crueldad de la OTAN y su distancia del principio de cooperación que inspira el feminismo.

Las fuerzas de centroizquierda también proclaman que la fuerza es correcta. Esto refleja el capitalismo, que disuelve todo lo que es bueno y usa el feminismo como palanca estratégica. Debemos resistir el incrementalismo: « No hay forma de paz, igualdad y justicia a través de bombas y violencia; no podemos cuidar el mundo y nuestras comunidades si todos viven con miedo constante, si todos están en un estado constante de desconfianza ». La OTAN es un instrumento de dominación occidental. La única OTAN feminista es una OTAN disuelta.

La intervención de Özlem Demirel ( GUE / NGL ), un parlamentario alemán de origen turco, relacionó la protesta de estos días contra la OTAN con la condena de la guerra, a todas las invasiones y el deseo de detener el conflicto en Ucrania con una solución política, en lugar de prolongarlo por intereses geopolíticos, como lo hace la OTAN. Según la oposición en un Parlamento Europeo donde los colegas apuntan al rearme para ganar la guerra en Ucrania y la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, habla sobre política feminista, debemos responder a la destrucción con nuestra lucha internacionalista por la paz, por lo tanto, aspirar a una estrategia de paz utilizando la diplomacia y el desarme, contra las crecientes amenazas, con una fuerte participación de las mujeres.La OTAN afirma trabajar en defensa de la democracia y los derechos, pero el militarismo siempre ha debilitado los derechos de las mujeres y la democracia.

Las mujeres participantes se hicieron oír, una por una. Ulla Klötzer ha reconstruido con entusiasmo los primeros pasos de este movimiento de mujeres, una iniciativa que comenzó en enero a partir de una idea compartida por ella y Nancy Price ( WILPF US ). Algunos hablaron en nombre de cada nacionalidad. Kristine Karch enfatizó la dificultad de estos años y la necesidad de desmilitarizar la Resolución 1325. Ann Wright se presentó: ex coronel estadounidense, diplomática de Europa del Este, pacifista desde la Segunda Guerra en Irak. Sophie Bolt habló sobre la salida del Reino Unido de la UE, el aumento del gasto militar y la necesidad de cancelar el intercambio nuclear. Silvia Schwartz, abogada, recordó el aumento del gasto militar en Alemania.Ada Donno pintó a la OTAN como una organización que bloquea la democracia y actúa como un perro guardián para los países capitalistas y muy pocas mujeres, en política, en las primeras posiciones.

Vera Zalka describió la destrucción de la educación y el sistema económico por el orden transnacional liberal citando a Tamas Krausz (Tesis de Tamas Krausz: la paz no tiene alternativas significativas ) recordó la importancia de la cooperación y el conocimiento mutuo Este-Oeste, contra el neocolonialismo de la OTAN.

Ria Verjaww explicó que la guerra causa la pérdida de seres queridos y por esta razón las mujeres quieren mediación. La resolución 1325 exige la participación de las mujeres en las negociaciones, no la participación de la OTAN. Khadijia Ryadi explicó el objetivo de la lucha: lograr un Magreb libre, desde Mauritania hasta Libia, sin fronteras.

Recordó que la OTAN en Libia ha dejado al país en el caos. Las mujeres se encuentran en la peor situación: enfrentan armas y grupos armados, aunque la OTAN ha operado “ para defender a los civiles ”, como sucedió en Afganistán. No hay movimiento contra la OTAN en el Magreb, pero harán un seguimiento de esta reunión. Debido al conflicto en el Sáhara Occidental, los ejércitos argelino y marroquí están compitiendo. Ha habido acuerdos secretos entre Marruecos e Israel de los cuales no se sabe nada. Son conscientes de que la lucha tiene un alcance internacional. Amphitriti Panayiotou habló sobre la ocupación turca de Chipre y la base militar inglesa, relacionada con Siria, Yemen, Jordania. Dragana Zivančevic, nacida en Belgrado pero residente en Australia, enfatizó el riesgo de la participación de la OTAN en el Pacífico con el asentamiento en Japón, así como en Nueva Zelanda y Australia. La educación para la paz es importante, la política exterior no es independiente.

Lea Launakari mencionó la destrucción de Nord Stream 2. Nadiia Yefymyshch dijo que estaba lidiando con proyectos lingüísticos relacionados con minorías en Ucrania. Se necesita comunicación y comparación para establecer la paz. Desafortunadamente, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Ucrania jugó el mismo papel que hoy.

Française Boman se presentó como representante del activismo antinuclear en Francia. Patrizia Sterpetti citó los expedientes más críticos relacionados con la OTAN en Italia. Entregó el texto a ambos eurodiputados Opinión jurídica sobre la presencia de armas nucleares en Italia, 2022, IALANA, Multimagen con un resumen en inglés y varios archivos sobre la acusación como terroristas de cuarenta jóvenes defensores de los derechos ambientales ( Operación Lince ), materiales sobre la ocupación militar de Cerdeña, las observaciones contra el proyecto de recuperación incompleto de la Península del Delta por parte del Ministerio de Defensa, las observaciones de Italia Nostra contra el proyecto de expansión de la RWM, la imputación de cinco generales responsables de los ejercicios en el polígono de Capo Teulada por desastre ambiental[ 1 ]. También recordó la falta de un registro oficial de cáncer, la impunidad de los líderes militares causada por la exclusión en la Ley de Consolidación Ambiental ( Decreto Legislativo n.152 / 2006 ) de actividades militares, El sufrimiento de las víctimas de enfermedades causadas por la contaminación y una invitación a visitar Cerdeña. Pilar Quarzèl, artista teatral, recordó su educación de Dante, Shakespeare, Pushkin, Goethe, Tolstoi y dijo que la OTAN no puede rediseñar los límites culturales de Europa para exportar su ignorancia y arrogancia. En previsión de las próximas elecciones europeas, las mujeres deben unirse para tener más representantes y recuperar una Cultura Europea de Paz. A. METRO. G. trajo un saludo de Pax Christi.

Después de la reunión, que despertó mucho entusiasmo, el grupo se posicionó en un restaurante al aire libre, cerca del Parlamento Europeo. Finalmente nos conocimos en persona y nos conocimos mejor. Ulla Klötzer, de Finlandia, una de las dos animadoras brillantes de este sueño que está teniendo lugar, dijo que era maestra, por lo que está acostumbrada a coordinar e involucrar. Ella conoce a Rusia y recuerda la aversión de su madre a ese país, que trajo a visitar los museos de San Petersburgo y reconoció que había sido conquistada por él. A media tarde, un tercio de las mujeres llevaron a la Solidaridad Global de Mujeres por la Paz contra la OTAN a la sesión organizada contra los ataques israelíes contra Jenin, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores,mientras que una pequeña delegación de manifestantes belgas fue recibida adentro. Ann Wrigth también habló, vinculada a la experiencia de Freedom Flotilla para Gaza….

Los días 7 y ’ 8 de julio tuvieron lugar en la antigua fábrica de pianos “ Pianofabriek ” Fortstrasse 35.

El seminario sobre la OTAN en Europa se celebró en la mañana de las 6, moderado por Emmelien Lievens de la organización belga de paz Vrede y por Ada Donno de la Asociación de Mujeres de la Región Mediterránea-AWMR ). Kristine Karch ( intervinoNo a la guerra no a la red internacional de la OTAN, miembro de la junta del INES, cofundador de Ecomujer, Peace Camp Stop Air Base Ramstein Peace Award 2023 ): “ Mueva el dinero de la guerra a las necesidades de las personas y el planeta ”; Zeynep Goru (Marcha mundial de las mujeres): “Aspecto femenino de la OTAN ”; Cristina Ronchieri (Observatorio contra la militarización de las escuelas.): Actividades del Observatorio italiano contra la militarización de las escuelas ( y la creciente presencia de los militares en la enseñanza ). Una contribución a la paz en Europa ”; Sophie Bolt (Campaña para el desarme nuclear, CND): armas nucleares en Europa; Ria Verjaww, (Coalición internacional para prohibir las armas de Urainum – ICBUM): El costo humano y ambiental de las armas de uranio empobrecido; Marilina Veca WILPF Italia: Crímenes de guerra en tiempos de paz: – Uranio empobrecido – el asesino silencioso; Angelika Clau en (Médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear IPPNW, remotamente ): No a la OTAN al asesino climático – hacia la justicia climática y la seguridad humana; Vera Zalka, (Foro social húngaro – HSF ): OTAN en Europa del Este – consecuencias y theats; Ingebor Breines ( ex presidente de ’Oficina Internacional de la Paz y Director de la UNESCO, remotamente ): Skevi Koukouma (Secretaria General del Movimiento de Mujeres POGO ): OTAN acelerando las actividades en el Mediterráneo; Ulla Klötzer ( Mujeres por la paz – Finlandia): NATO Expansión norte – consecuencias y amenazas.

De 13.30 a 14.15 una delegación de nueve mujeres fue a la OTAN recibida por Nicola De Santis ( jefe de la Sección dedicada a la División de Diplomacia Pública ) y sus colaboradores. Las mujeres explicaron sus reservas ilustrando la situación en sus respectivos países. Ada Donno entregó una copia del texto Opinión jurídica sobre la presencia de armas nucleares en Italia, 2022, IALANA, Multimage.

El seminario sobre la OTAN en África se celebró a primera hora de la tarde, moderado por George Friday ( Organizador nacional de campo para Declaración de derechos Comité de Defensa / Fundación Disidente Defendiente, WILPF US ) y Ernest Gibson Kpordetsi (cofundador y Director de Proyecto de Paz Africana en Ghana, miembro de la Oficina Internacional de la Paz ), por Theresa El Amin ( WILPF US ). P. Khadijia Ryadi intervino (Defensor de los derechos humanos, ganador del Premio de las Naciones Unidas para el caso de los derechos humanos 2013, Coordinador de CMODH ); Gnaka Lagoke Gervais (Profesor Asistente de Historia y Estudios Panafricanos en la Universidad de Lincoln ( PA ), fundador de la Convención para el Panafricanismo y el Progreso ( CPP ) http://www.cpp-ubuntu.org ); Nomozotsho Memani (ex miembro de la Legislatura Provincial en Sudáfrica 1994-1999, abogado activista, abogado del Tribunal Superior en Sudáfrica, miembro ANC ANCWL ).

A las 5.30 pm en Albertina Square, un centro central y popular, tuvo lugar la reunión de protesta: ” Invertir en paz ”, presentada por una presentación en francés, inglés, Flamenco de Ludo De Brabander (Vrede). La representante de la OTAN ( Cristina Ronchieri ) proclama sus prerrogativas y luego, uno por uno, los países de la OTAN de los delegados presentes declaran la cantidad de gasto militar en 2022: Estados Unidos, Ann Wright ( 722,799 millones de dólares, 55% del gasto total de los estados miembros de la OTAN ); Grecia ( Sophie Bolt ): $ 7,578 millones; Italia ( Pilar Quertzèl ): $ 29,118 millones; Alemania ( Silvia Schwartz, $ 53,868 millones ), Bélgica ( Yuko Matsubara ) $ 6,055 millones con el objetivo de alcanzar el 2% para 2023. Durante las proclamas, algunas mujeres caen al suelo representando a las víctimas de la OTAN. Después de la gira por los países de la OTAN, algunas mujeres con carteles que representan la buena inversión se levantan del suelo. Educación ( Nazia Noory, afgana ), Paz ( Patrizia Sterpetti ), Salud ( Ria Verjaww ),Cultura ( Ulla Klötzer, con otro signo con las palabras “ Organización Armada de Terror Nuclear de la OTAN ” ). La actriz Pilar Querzèl concluye con una actuación sugerente, sacando la bandera de la paz de su sombrero.

https://vimeo.com/843423637 La filmación es del presidente de la asociación Vrede, Jeanne Marie Vanmol. (

Un evento paralelo “ tuvo lugar de regreso a PianofabriekGlobal Born o Global Peace?” organizado por No a la guerra no a la OTAN y la Organización Belga de Paz Vrede. Lode Vanoost moderado (De Wereld Morgen ). Ponentes: Reiner Braun (IPB Alemania ); Ludo De Brabander (Vrede uzw- Bélgica ), Sophie Bolt (CND- Reino Unido); Ann Wright (Veteranos por la paz, Code Pink).

El seminario dedicado a Asia Pacífico tuvo lugar en la mañana del sábado 8 de julio El Pacífico contra el militarismo moderado por Ann Wright (Red de paz del Pacífico, miembro del Consejo IPB, Código rosa, Veteranos por la paz), por Dragana Zivančevic (Raising Peace Network ), moderado y remotamente introducido por Joy Enomoto (Hawaii’iPeace and Justice Welcome). Todas las intervenciones tuvieron lugar de forma remota.

En primer lugar, Melinda Mann ( de Darumbai, Islas del Mar del Sur, ganadora en 2020 del premio de doctorado Tracey Benivanue Mar por su tesis extraordinaria sobre las transiciones educativas de la población joven ). Luego intervino Monaeka / Naek Flores ( queer artista Chamoru, organizador de Guåhan, centrado en la autodeterminación, la justicia ambiental, la protección de sitios sagrados como Prutehi Litekyan Save Ritidian e Independent Guåhan ). Luego habló Judy Ana Miranda ( Secretaria General de Filipinas del Partido Manggagawa, vicepresidenta de Día libre de las mujeres; Mujeres trabajadoras Organizadoras laborales unidas a tiempo completo ).

Sung-hee Choi de una isla en Corea del Sur intervino más tarde (Gangjeong PeaceNetwork, Asociación de Aldeanos de Gangjeong contra la Base de la Armada de Jeju, Gente Haciendo de Jeju una isla de paz desmilitarizada, Inter Island-Solidarity for Peace y Jeju Climate Peace March, Red mundial contra las armas y la energía nuclear en el espacio ). ES siguió el discurso de Shinako Oyakawa ( indígena Ryykyuan, activista, escritor, codirector de ’Asociación de Estudios Integrales para la Independencia de los Lew Chewans. Especializado en la revitalización de Lengua, en la desmilitarización y descolonización de las Islas Ryukyu.

El último discurso fue el testimonio de un ex soldado hawaiano Hanaloa Hēlela, quien se convirtió en activista involucrado en varios frentes, incluida la denuncia de la fuga de combustible tóxico a Red Hill.

El seminario sobre la OTAN en América Latina tuvo lugar en la tarde del sábado 8: “La creciente presencia de la OTAN en América Latina ”. Moderó a Kristine Karch (codirector de la red internacional No War no OTAN, miembro de la junta de INES, fundador de Ecomujer ). Laura Capote ( intervino por primera vezObservatorio OBSAL sobre el periodista latinoamericano Caribbean Conjuntur del Instituto Tricontinental y del IEALC-UBA ( Grupo de trabajo sobre pensamiento crítico colombiano ). Julieta Daza, Colombia / Venezuela ( siguióJuventud Rebelde Colombia, activista en Venezuela), sucedido por Rosa Elva Zuniga López ( educadora popular feminista, secretaria general de la Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe CEAAL).

Pablo Ruiz también habló remotamente durante la discusión. Después de la discusión y pausa, habló un relator ruso ucraniano y un relator afgano. Nadiia Yefymysheh, nacida en la URSS, de nacionalidad Komi, se graduó de la Universidad Estatal de Kiev, donde trabajó como lectora. Dirigió un proyecto educativo en Kiev, el Centro Ruso de Ciencia y Cultura. Participó en proyectos de derechos humanos en el Consejo de Europa y el Centro de la Juventud en Budapest. Ella ha sido moderadora en la prevención de la trata de mujeres. En 2018-2021, vicepresidente del Consejo de Minorías Nacionales en Ucrania. Nazia Noory es activista en temas de género ( ONU Mujeres ), fundadora de la Alianza de Mujeres Afganas para la Paz y el desarrollo ( AWAPD ) y miembro de WILPF Alemania.

El seminario tuvo lugar en la segunda mitad de la tarde: “ Detener la participación de EE. UU. Y Canadá en las guerras de la OTAN ”, moderado por la incansable Ann Wright y Alley McDonalds ( remotamente ) Coordinadora Nacional de Voces canadienses de mujeres por la paz. Todos intervinieron de forma remota: Joseph Gerson, Director de ’Programa de Seguridad Económica y Paz de los Comités Americanos de Amigos en Nueva Inglaterra; Shivangi Misra, presidente de la Liga Internacional de los Pueblos ‘ Lucha contra Canadá, defensor de los derechos humanos en Ottawa; Tamara Lorincz, exponente de Voces canadienses de mujeres por la paz, por WILPF Canadá y estudiante de doctorado en Gobernanza Global en la Escuela Internacional de Negocios Balsillie de la Universidad Wilfrid Laurier, Medea Benjamin, cofundadora de Code Pink, activista política estadounidense.

Después de la discusión general, hubo un saludo colectivo y una reunión virtual entre los espectadores presentes y los oradores de forma remota con una breve presentación de presentaciones cortas.

El domingo 9, las mujeres se reunieron para planificar futuras acciones conjuntas. Ernest Gibson Kpordetsi, Tore Naerland, un activista noruego con discapacidad visual de “ también asistió Bicicleta para la paz” y Paola Melchori de la Casa delle Donne en Milán.

Se decidió continuar recolectando las firmas de la Declaración contra la OTAN, para ser traducidas a todos los idiomas, publicadas en el sitio web de la Oficina Internacional de la Paz; lanzar una declaración contra el uso de bombas de racimo y balas de uranio empobrecido en el conflicto ruso ucraniano. Se han establecido cuatro grupos de trabajo abiertos a la colaboración, sobre: La desmilitarización de las escuelas ( Cristina Ronchieri, Patrizia Sterpetti, Vera Zalka, Dragana Zivančevic; la desmilitarización de la Resolución 1325 ( Alexandra Mecozzi, Paola Melchiori, Khadijia Ryadi, Ada Donno ); un grupo de contacto con el Sur Global ( Claire Delstanche, Marinella Correggia, Patrizia Sterpetti, Dragana Zivančevic, Paola Melchiori ); Militarismo y cambio climático ( Liisa Taskinen, Tamara Lorincz,Marinella Correggia, Patrizia Sterpetti ).

.

Mujeres contra la OTAN: Declaración de Paz – . Este artículo también está disponible en: Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Portugués Somos mujeres de todo el mundo que amamos profundamente nuestro planeta. Apreciamos los principios universales de igualdad, justicia y paz afirmados por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; luchamos por la afirmación de los derechos de las mujeres y los pueblos, contra toda forma de violencia, explotación y discriminación. Llevamos décadas comprometidos en la búsqueda de la paz global, de un nuevo orden mundial que suprima la guerra. Reconocemos el papel del capitalismo en la generación del militarismo y la guerra, y queremos una nueva seguridad no militarizada que garantice la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras de todos los habitantes de este planeta, y del planeta mismo. Nuestra aspiración a la paz se ve hoy amenazada por la escalada armamentística y el riesgo de guerra nuclear, el fortalecimiento de las alianzas militares y la militarización de las relaciones internacionales. Todos estos riesgos conducen a la humanidad a la catástrofe. Las decisiones de la OTAN desde 1991 han sido en gran parte responsables de esta confrontación mundial en desarrollo. La última etapa de este proceso político es el llamado Nuevo Concepto Estratégico, que se acordó en la última cumbre de Jefes de Estado de la OTAN, celebrada en Madrid en 2022. El Nuevo Concepto Estratégico sigue estableciendo funciones y tareas que van mucho más allá de los propósitos «defensivos» originales de la OTAN, sustituyendo funciones y tareas que son responsabilidad exclusiva de las Naciones Unidas. La OTAN, cada vez más global, que actúa en interés de las naciones ricas de «Occidente», ha extendido sus actividades al Pacífico. Pretende imponer un «modelo de civilización» mucho más allá del área euroatlántica del Tratado original. El Nuevo Concepto Estratégico es totalmente contrario al «espíritu de Helsinki», que busca la cooperación pacífica entre Estados y el rechazo de la amenaza o el uso de la fuerza. Esta reconfiguración ofensiva de la OTAN contrasta claramente con los principios constitucionales de muchos Estados miembros. Aprobada a menudo sin el consentimiento de los parlamentos nacionales, también está en contradicción con el deseo manifiesto de paz de muchos de los pueblos de los Estados de la OTAN. Mientras muchos se enfrentan a una grave crisis del coste de la vida, la OTAN exige a los gobiernos que aumenten el gasto militar incluso por encima del 2% del PIB, para hacer frente al frenético rearme en curso. Esto suele ir acompañado de un creciente autoritarismo y del resurgimiento de ideologías neofascistas, nacionalistas, xenófobas y sexistas, alentadas por una cultura cada vez más militarizada. La próxima cumbre de Jefes de Estado de la OTAN se celebrará en Vilna (Lituania) los días 11 y 12 de julio. Se seguirá elaborando el Nuevo Concepto Estratégico, lo que aumentará el peligro global, y se exigirán nuevos aumentos del gasto militar. Se creará un fondo especial de inversión de 1.000 millones de euros, sufragado con dinero público, para la creación de empresas y la renovación tecnológica; de este modo se fomentará abiertamente la mezcla de la educación científica y la formación de los jóvenes con la investigación militar. La cumbre de Vilna también impulsará un nuevo «enfoque de género», fomentando la promoción de figuras femeninas a puestos de responsabilidad dentro de la OTAN. Como mujeres de paz, rechazamos la OTAN y su visión del mundo. Fomenta la inestabilidad y exacerba los conflictos internacionales. Es irreconciliable con nuestro principio de cuidar del mundo, un principio que nos esforzamos por afirmar globalmente. El tiempo del colonialismo y del imperialismo ha pasado. El tiempo de la pretensión de Occidente a la dominación unipolar y la «supremacía moral» ha terminado. Hoy damos la bienvenida a un nuevo orden mundial multipolar basado en decisiones compartidas, en la justicia social y medioambiental, en el reparto de recursos y tecnologías, en la transición hacia arsenales militares cero. Esto es lo que dijimos las mujeres en la Cumbre por la Paz de Madrid el año pasado. Lo reafirmaremos con ocasión de la Cumbre de la OTAN en Vilna en 2023. ¿Qué es lo que queremos? Nos reuniremos en Bruselas, sede del cuartel general de la OTAN, para decir: NO a la OTAN global, No a los bloques cada vez más militarizados, No a la guerra como forma de resolver las disputas internacionales.

No a la militarización de la investigación científica. Las nuevas generaciones tienen derecho a una educación laica y democrática, inspirada en los valores de la coexistencia pacífica entre los pueblos y los Estados.

No a la implicación de las mujeres en los planes bélicos del patriarcado. No a cualquier «enfoque de género» en la OTAN. Colocar a mujeres en puestos de responsabilidad en una organización militar belicista no contribuirá en nada a promover los principios de igualdad, justicia y paz que subyacen a las luchas de las mujeres por la libertad. En su lugar, decimos Sí, a respetar las auténticas intenciones de la resolución 1325 de la ONU sobre la participación de las mujeres en las negociaciones y procesos de paz. Tenemos previsto hablar de todo esto en Bruselas. Organizaremos un debate abierto los días 7 y 8 de julio de 2023, e invitamos a mujeres de todo el mundo a unirse a nosotros, sean o no de países miembros de la OTAN. Damos la bienvenida a todos aquellos que compartan estos objetivos con nosotros, para que se pronuncien a favor de la paz, la vida y la liberación de la mujer. Puedes firmar la Declaración de las Mujeres por la Paz aquí. https://womenagainstnato.org/declaration/ .