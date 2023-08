Argentina: Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires

.

Argentina

Por Darío Aranda

Foto Nicolas Pousthomis

agosto 2, 2023

Hacía mucho, demasiado, que no se veían tantas whipalas en la Ciudad de Buenos Aires. La bandera de los pueblos indígenas, llevada por hombres y mujeres de manos curtidas, recordó en la capital del gris asfalto que lo imprescindible es el agua, el aire puro, los bosques de pie y los cerros sin contaminación. Setenta y siete años después del primer malón (1946), se movilizaron más de 1500 kilómetros en defensa de sus territorios, denunciaron la reforma constitucional del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y, también, interpelaron al «falso progreso» (basado en el extractivismo) que impulsan los partidos mayoritarios de Argentina.

«¡Tengo sed! ¡Y el litio me hace mal!», gritaban desde la masiva movilización de comunidades indígenas. El resumen de por qué priorizan el cuidado del agua ante la megaminería de litio que impulsan gobiernos (tanto provinciales como nacional) y multinacionales. Son las 9.50 en Plaza Miserere y ya están los pueblos indígenas, las organizaciones sociales y sindicales que acompañan y muchas personas sin pertenencia organizativa. Hay media decena de rondas indígenas que realizan diversas ceremonias en tributo a la Pachamama, siempre de agradecimiento y pedidos de perdón.

Cuenta que ella votó a Gerardo Morales. Que le creía. «Se casó con nuestros rituales, se nos hizo amigo y… nos engañó», dice enojada. Y alza la voz: «Hemos dejado allá nuestras familias, nuestros animales, para venir a gritar que no nos dejamos avasallar por Morales. Vamos a luchar hasta que bajen la reforma».

El barrio de Once, repleto de comerciantes y compradores, mirá con sorpresa la movilización. No se suele ver en la zona (ni en la Capital Federal) los colores de los pueblos originarios. Algunos preguntan de qué se trata el reclamo. Muchos acompañan y aplauden. Desde algunos balcones flamean whipalas.

Otras diez cuadras y llegada a la 9 de Julio. Los sikuris no paran de sonar. Y resuena fuerte el «Morales, basura / vos sos la dictadura». En las paradas del Metrobus muchos miran extrañados y otros tantos aplauden.

Alicia «Lali» Chalabe, histórica abogada de comunidades indígenas de Jujuy, es parte de la marcha. A mediados de julio había circulado la versión de que la iban a encarcelar: «Los esperaba en casa (a los policías). Aunque no había motivo y no me habían notificado oficialmente, podía ser. Así se maneja el Poder Judicial de Jujuy, le obedece al Gobernador».