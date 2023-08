Agronegocios y gigantes de la biotecnología avanzan hacia el control corporativo total

.

La lógica utilizada en todo el mundo para justificar la desregulación de lo que no es más que una nueva generación de OMG se basa en declaraciones provenientes del influyente sector de la biotecnología. Según ellos, estos productos se obtuvieron mediante edición genética ( incluyendo semillas, plantas, microorganismos y animales ), deben considerarse inofensivos ya que la edición de genes les permitiría imitar los mecanismos naturales de la naturaleza de evolución genética y reproducción, ahora solo más rápido. Según las grandes empresas agrotecnológicas que operan en el sector, dado que estas técnicas no implican la inserción de ADN extraño a través de la transgénesis, no pueden considerarse equivalentes a la primera generación de OMG y, por lo tanto, pueden regularse como cultivos convencionales, microorganismos y animales.