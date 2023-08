Argentina: Facundo Molares asesinado por la represión estatal

Según testimonios de sus compañerxs, un agente identificado como de jefe de calle les preguntó si iban a cortar la calle, si se iban a movilizar. Le indicaron que no y siguieron discutiendo sentados la situación del país, la realidad de cada una de sus barrios, en una asamblea abierta. Les indicaron que no querían fuego, y les indicaron que no iban a prender fuego.

En libertad, Facundo, reivindicado como comunista y revolucionario, declaraba desde su militancia en Rebelión Popular, en una entrevista para la Revista Cítrica: “Desde muy joven abracé la solidaridad social, la solidaridad internacional porque no hay ser humano en el mundo que nos sea ajenos: no hay sufrimiento en el mundo, cometido contra un ser humano que no nos toque como personas, que no nos toque como pueblos. Derecho a la vida, a la expresión, a la palabra, a una vida digna, ese mensaje internacionalista, revolucionario, me elevó a la categoría de ser humano”.