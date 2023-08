Francia: Tierras y comunes – Encuentros de las luchas campesinas y rurales

Del 26 de agosto al 3 de septiembre de 2023 os invitamos a participar en los encuentros transnacionales de las luchas campesinas y rurales que tendrán lugar cerca de Bure (Francia, 55), donde la industria nuclear francesa quiere construir el gigantesco basurero llamado CIGEO. Estamos planeando un gran campamento para reforzar los vínculos y la organización entre el mayor número posible de militantes implicadxs en las luchas agrarias y territoriales, aquí y en otros lugares.

Nuestras llanuras, valles, costas y montañas están siendo desfiguradas por la agricultura y la silvicultura químicas intensivas, el turismo y la multiplicación de grandes proyectos inútiles, la artificialización y el acaparamiento de tierras. Al mismo tiempo, estas zonas rurales están perdiendo a sus agricultores. Ante esta situación, para reinvestir nuestro campo, proponemos definir juntos alternativas campesinas deseables, accesibles y respetuosas con el medio ambiente. También se trata de identificar los desafíos que hay que superar para ponerlas en práctica y mantenerlas: ¿cómo hacer atractivo el campesinado?; ¿cómo facilitar el acceso a la tierra?; ¿cómo adquirir (de nuevo) conocimientos técnicos?; ¿qué modelos agrícolas y qué organización humana? ¿Cómo construir y mantener los colectivos campesinos a lo largo del tiempo? ¿Cómo evitar reproducir en ellos las dominaciones que combatimos fuera? ¿Cómo podemos afrontar juntos los retos sociales, climáticos y ecológicos?

Las zonas rurales están atravesadas por diferentes tipos de luchas que no se comunican suficientemente entre ellas: acciones de protestas de agricultores; acciones de bloqueo o sabotaje de grandes proyectos industriales; ocupaciones de tipo ZAD [Zona a defender ; NdT]; instalaciones colectivas campesinas… El segundo objetivo de este campamento es salir del aislamiento, hacer visibles estas luchas e ir más allá de ciertas divisiones para consolidar alianzas y amistades políticas entre quienes las protagonizan, vengan del campo o de la ciudad.

Queremos poner en práctica todas estas hermosas ideas para reforzar la lucha local contra el proyecto del CIGEO: lxs trabajadorxs de la tierra y lxs habitantes; consolidar la solidaridad con otras luchas en Francia y a nivel internacional; a lo mejor despertar nuevos deseos de instalación de campesinxs en la región !

Nuestros encuentros se celebrarán en una región amenazada por el proyecto de enterramiento de residuos radioactivos del CIGEO. Por el momento, el proyecto no está autorizado. Sin embargo, se anuncian grandes obras de infraestructura, centenas de hectáreas de tierras agrícolas y de forestas están ya compradas por Andra [Agencia por la gestión de los residuos radioactivos ; NdT] , a las que pueden seguir expropiaciones. Os invitamos a venir y participar a las luchas rurales existentes para bloquear el camino de la promesa nuclear defendiendo aquí la tierra.

Queremos enraizar este encuentro en la experiencia, dando voz a los que practican agricultura y/o la lucha. También se pretende mostrar las luchas campesinas y rurales con diferentes puntos de vista en términos de tiempo, territorio y posicionamientos políticos. Se organizan numerosas conferencias, discusiones, talleres, construcciones colectivas, acciones y momentos festivos y culturales. Queremos que estos encuentros formen parte del renacimiento de las luchas contra la destrucción de la vida y aportar nuevas dinámicas a nuestras redes.

Venid con nosotrxs este verano: ¡la lucha es fértil!

Contacto: rencontreslpr@riseup.net

