Argentina_Miguel Bru: Vigilia a 30 años de su secuestro y desaparición

Enviado por Equipo de Prensa y Comunicación CTAA Bonaerense

A pesar del argumento “si no hay cuerpo, no hay delito”, utilizado por los genocidas responsables de la desaparición de personas durante la última dictadura militar, las torturas y el asesinato pudieron comprobarse a través de otras pruebas. En un fallo inédito, en 1999 se logró la condena por homicidio en un caso de desaparición.

Uno de los presos que estaba en la Comisaría Novena el 17 de agosto de 1993, era Horacio Suazo, quien testigo de las torturas a Miguel. Esa noche desde su celda les gritaba a los policías “que le hicieron a ese pibe”. Suazo le contó a su hermana, Celia Giménez, quien conocía a Miguel, todo lo que había visto. Meses después, una vez liberado, fue asesinado en un operativo con pruebas “armadas”. Celia declaró lo que sabía ante Vara, pero el juez no volcó el testimonio en el expediente. “Ella era prostituta y no quise embarrar la causa”, le dijo a la madre de Miguel. Fue Rosa quien buscó a Celia y registró su testimonio con un grabador escondido en su cartera. Pocos días después, entregó la cinta a un diario que publicó el texto.

Vara no volcaba en el expediente las declaraciones que vinculaban a los policías, mantenía la carátula de la causa como averiguación de paradero y tampoco le permitía a Rosa intervenir en la misma como particular damnificado, alegando que “si no hay cuerpo, no hay delito”. Sus fundamentos fueron cayendo a medida que se aportaban más pruebas que incriminaban a la policía.