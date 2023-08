Argentina_Río Negro, Sierra Grande: Patotas y repre contra las Asambleas defensoras del Golfo

No logramos participar de la audiencia. De todos los oradores inscriptos de asambleas y organizaciones, sólo seis pudieron acreditarse. Al resto le negaron la entrada con razones arbitrarias. Desde temprano llenaron el gimnasio con gente que llevó el gobierno y la intendencia. Dijeron que iban a garantizar el ingreso de nuestros oradores pero no cumplieron. Las fuerzas policiales retrasaban el ingreso de integrantes de las asambleas controlando sus pertenencias, no dejaban entrar carteles ni banderas contra el proyecto. Mientras para las patotas y personas afines la entrada era libre y adentro abundaban los carteles y banderas de YPF.