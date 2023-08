Encuentros al norte: Luchas por la Vida en la Tormenta Global

Grietas: Una Revista de Pensamiento y Horizontes Zapatistas [Inglés] es nuestra oferta de respeto, solidaridad y encuentro a quienes emprenden caminos de autonomía y alejamiento de la hidra capitalista, cada une desde su propia geografía, con su propio calendario, a su manera.

Esta obra es un esfuerzo de todes les voluntaries con la esperanza de que lleguemos a conocerles a ustedes y sus caminos, y como una invitación para todas las luchas desde abajo y a la izquierda para que se comprometan con nosotros y entre nosotros.

En nuestro primer número, “Autonomía desde abajo y hacia la izquierda en los EE. UU.” [Inglés], abordamos el tema de la autonomía en los Estados Unidos desde una variedad de perspectivas, cada una de las cuales reflexiona sobre las luchas pasadas y actuales por la liberación y ofrece vislumbres de posibles futuros autónomos. inspirado en el zapatismo y los siete principios de mandar obedeciendo.

También compartimos informes de proyectos en los que hemos acompañado a los, las, y loas Zapatistas y al CNI-CIG, así como información sobre la praxis Zapatista, incluida la educación, los derechos de las mujeres y su viaje a través de la Europa rebelde en la segunda mitad de 2021.

Sexta Grietas del Norte es una red de organizaciones, individuos, colectivos, formaciones que trabajan por la construcción de la autonomía en los Otros Estados Unidos. Nos movemos colectivamente en resistencia y rebelión para construir la autoorganización colectiva y la lucha anticapitalista contra las estructuras jerárquicas del poder estatal y la civilización capitalista de la muerte.

Nuestro nombre “Sexta” hace referencia a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de los, las, y loas zapatistas de 2006, que convoca a todes les que queremos crear un mundo muy diferente, un mondo donde quepan muchos mundos.

Grietas se refiere a todas nuestras pequeñas pero poderosas resistencias contra las estructuras, los muros del mundo dominante. Nuestras múltiples y persistentes grietas derriban los muros que nos dividen, buscan conquistarnos y controlarnos.

Estamos comprometidos con la lucha por la defensa y la formación de una vida digna, que incluye resistir a las jerarquías raciales y patriarcales opresivas y actuar al margen del sistema establecido de partidos políticos.

Nos organizamos para construir un frente amplio de luchas autonómicas y comunitarias en la geografía llamada Estados Unidos, cada uno en sus propias geografías, con sus propios calendarios, a sus propias maneras.

Nuestra red se formó en respuesta a la campaña del EZLN “Los muros del capital, las grietas de la izquierda”. En esa reunión prometimos llevar café zapatista al norte del muro para ayudar a familiares migrantes y refugiados. De ahí nació nuestra organización colectiva y la necesidad de crear una red más concreta de lucha y acompañamiento con los compas del EZLN y el CNI-CIG.

Nuestros objetivos son apoyarnos mutuamente en nuestras luchas y solidarizarnos con nuestros compas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno y de la Sexta en México y en todas partes.

Nos unimos a todos los pueblos que luchan por crear y preservar formas de vida dignas y sustentables, en especial a los Pueblos Indígenas que luchan por preservar su vida, historia, identidad, sus territorios ancestrales, formas de ser y cosmovisiones, y por proteger a la Madre Tierra.

Todes somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y estamos de acuerdo con los siete principios organizativos de mandar obedeciendo que ofrecen el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) de México a todes nosotres:

Obedecer y no mandar

Representar y no suplantar

Servir y no servirse

Convencer y no vencer

Bajar y no subir

Proponer y no imponer

Construir y no destruir

