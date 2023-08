¿Qué significa para ti la autonomía?

La autonomía permite la creación de espacios (no necesariamente físicos) dentro de mundos ya existentes. Estos espacios permiten crecer colectivamente, aprender, desaprender y existir unos con otros, no unos contra otros.

No necesitamos restringirnos a las definiciones o regulaciones impuestas por el Estado, yendo más allá y creando nuestros propios mundos incluso cuando el colonialismo/colonialidad/instituciones capitalistas de los colonos blancos siguen existiendo. La autonomía es una praxis.

La autonomía se basa en la sabiduría ancestral indígena de nuestros diversos pueblos para recrear mejores formas de estar en relación unos con otros. Esta construcción debe incluir la participación de todos, para que la acción colectiva pueda reflejar la voz colectiva, respetando al mismo tiempo la autodeterminación de cada uno. Lo colectivo no suplanta la brillantez de cada persona; al contrario, cada contribución alimenta el bien común.

Todos estamos de acuerdo en que un espacio seguro es un lugar en el que el estado no puede entrar ni tener ningún poder sobre la tierra o la comunidad de ese espacio.

La ciudad de Nueva York es extremadamente cara, y gracias a la colaboración y a compartir recursos, muchas veces hemos podido lograr lo imposible. Aun así, nos damos cuenta de que muchos de los espacios que hemos creado han sido en terrenos/espacios que nunca han pertenecido a la comunidad; es casi como si flotáramos a diferentes sitios, y por eso la idea de si es posible o no que un espacio sea «autónomo» y «seguro» temporalmente nos hace preguntarnos: ¿puede flotar, puede transformarse para adaptarse a las realidades y retos que presentan las ciudades/espacios urbanos caros? ¿Es un «estado mental» o un verbo, no sólo una metáfora?

Debemos seguir reimaginando la autonomía y no tener miedo de transformar los espacios, como nos enseña el EZLN.

Hablar de autonomía trae a colación importantes recuerdos y conceptos como «consejos», «comunas», «dualidad de poderes», «gérmenes de poder popular», etc.

Nuestro pensar-sentir es que la experiencia zapatista ofrece una perspectiva que valora, pondera y rompe pero a la vez continúa esas perspectivas; es pues un esfuerzo no por negarlas, sino por incorporarlas dialécticamente, y lo hace a partir de recuperar formas organizativas de los pueblos originarios, como las asambleas comunitarias.

Para nosotros, todo esto va de la mano con la autonomía. La perspectiva zapatista para la autonomía es anticapitalista y conlleva un sí y un no simultáneos. El neozapatismo reconoce los grandes debates y batallas socialistas y comunistas del siglo XIX y principios del XX.

El movimiento neozapatista no es accesorio, es una de las expresiones más notables y exitosas de las luchas, rebeliones y resistencias que el capitalismo neoliberal, o la Cuarta Guerra Mundial, como lo llaman los zapatistas, inevitablemente engendra.

No como aquellos que buscan un ¡SÍ! dentro del sistema, por ejemplo tomando gobiernos o creando cooperativas que sólo se adaptan al mercado neoliberal, u organizando colectivos que crean burbujas tratando de escapar por separado del capitalismo, pero sin proponerse la lucha común para destruirlo para todos.

Nos inspira a abrir y profundizar «grietas» contra la hidra capitalista, que a su paso despoja e intenta aniquilar todo y a todos los que no le son útiles; grietas como las abiertas por los pueblos que protestan contra los gasoductos, los migrantes que marchan contra las fronteras, los movimientos contra la brutalidad policial y el racismo, las luchas por la abolición o los trabajadores en huelga contra la explotación laboral. Las redes solidarias, por ejemplo, con las luchas del Congreso Nacional Indígena, son también grietas en los muros del capitalismo.

Para la vida, significa tejer resistencias basadas en otro sentir-pensar donde se cuestione el consumismo y prevalezca el respeto a la Madre Tierra; resistencias que no son espejos ni idénticas, pero que se abrazan en rebeldía para segar la mala hierba de la hidra capitalista.

La autonomía es la práctica de la movilidad. El acto de moverse y viajar sin ser criminalizado, encarcelado o asesinado. El acto de desarrollar relaciones con las personas, la tierra, los entornos y los centros. La práctica de existir en lugares que no son los nuestros.

Nuestra discusión sobre la autonomía destaca varias facetas de la autonomía, que enumeramos a continuación, sin ningún orden en particular.

Modelos económicos no capitalistas: La autonomía implica una forma de crear y distribuir las necesidades de la vida de una manera que no esté impulsada por el beneficio, y debe implicar una forma de gobierno más colectiva.

Un aspecto clave de la autonomía para los zapatistas es que todos anteponen la comunidad al individuo. Como personas oprimidas nos sentimos derrotadas, como si no tuviéramos voz ni poder para no estar a merced del dinero o del poder.

Necesitamos tener agencia para vivir y tomar nuestras propias decisiones y elecciones colectivamente. 24 Una práctica, no una cosa: la autonomía no es una cosa fija a la que aspirar, sino una actitud, un proceso y una práctica que implica tanto a individuos como a colectivos.

No todas las autonomías tendrán el mismo aspecto, la autonomía adoptará formas diferentes en las distintas culturas. Es un proceso largo y duro, por lo que debemos abordarlo con delicadeza.

Visualizar la autonomía: Necesitamos crear un espacio para visualizar cómo puede ser nuestra economía fuera de un sistema capitalista. ¿Cómo se pueden trasladar las formas zapatistas de autonomía a un contexto urbano? Nuestro grupo está disperso en una gran área urbana. No compartimos tierra ni espacio.

Como colectivo, una de las cosas en las que podemos trabajar es en la búsqueda de una base material para nosotros: ¿queremos comprar tierras, queremos abrir una cooperativa? No tenemos tierra ni espacio, pero podemos apoyar y trabajar en red con quienes sí los tienen, y crear colectivos. Esto es fundamental para construir la autonomía.

En nuestras conversaciones y actividades colectivas, hemos podido reconocer algunos puntos fundamentales sobre la cuestión de la autonomía. En principio, hemos llegado al consenso de que la autonomía es, en su descripción más general, una práctica que genera herramientas para abrir caminos a modos de existencia y relación con el mundo no impuestos.

El comprender el modo de funcionamiento y despliegue del sistema capitalista, en sus distintos modos de funcionamiento y productivización de la vida (sexual, racial, laboral, estatal, económico, legislativo, etc.), nos permite proyectar, planear, imaginar y observar en conjunto alternativas críticas a su funcionamiento, desde nuestra experiencia territorial y social específica.

Desde el hacer, por otro lado, ya que no bastaría solo con una constatación teórica de la crisis extendida a la que nos lleva inevitablemente el Capital, sino que sería necesario practicar y materializar alternativas a su orden que, desde distintos modos y grados, erosiones el campo de relaciones dado y entregue a las colectividades la capacidad de decisión sobre sus propias experiencias y modos de relación.

En variadas ocasiones, estas prácticas nos enseñan en su despliegue y tejido cotidiano, sobre modos de encuentro y diálogo no impositivos que permiten el desarrollo de relaciones no previstas y la afirmación de otros modos de saber existente que no responde al orden Occidental.