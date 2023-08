Chile: «Hasta su muerte Jecar Neghme soñó con la revolución y el socialismo»

Fue fusilado vilmente mientras caminaba solo después de una reunión política, en esa calle de piedra adoquinada. No iba con guardaespaldas ni con más seguridad personal que sus convicciones profundas.

Farah evocó que debieron marcharse del sur a Santiago, donde la familia más amplia dio techo a «estos marginales, estos marcados que debimos huir de Temuco debido a que los agentes de la dictadura amenazaron a mi madre con que se quedara callada si no quería que Jecar, entonces de 12 años de edad, corriera la misma suerte de nuestro padre.

«Nuestra familia, como otras, fue militante durante la dictadura», dijo Farah, «sufrimos las detenciones, relegaciones, huidas permanentes. Jecar fue perseverante y quiso realmente alcanzar un país con una democracia popular y socialista. Por eso no aceptó ninguna de las ‘ofertas’ que el régimen le hizo a muchos dirigentes del pueblo. Hacia el final de la dictadura, Jecar llamó a votar por Patricio Aylwin, pese a que no fue un candidato con una trayectoria democrática, pero lo hizo para que no ganara las elecciones el pinochetismo. Él hasta su muerte soñó con la revolución y el socialismo».