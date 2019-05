Argentina: Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

“Hace más de 15 años que venimos discutiendo este asunto de las pistolas Taser porque han sido varios los gobiernos que han querido implementarlas en distintas etapas”, comenzó diciendo Verdú y continuó: “Lo primero que a mí me interesa destacar es que cuando introducen el tema con el argumento del arma no letal tenemos que decir que eso es una categoría inexistente. No hay una categoría de armas no letales. Si es un arma, por definición, puede ser letal depende de cómo se utilice”.