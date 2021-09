Mèxico_Yucatan_Chablekal: ¡Siete años de resistencia y nadie se raja!

La Unión de pobladores está siempre pendiente y vigilante, sabemos de algunas malas prácticas e intenciones que se están tramando para perjudicarnos en nuestras luchas, no les tenemos miedo, la razón nos asiste. Sabemos que el comisario esta terco en empujar a los ejidatarios para que entren a la fuerza a Misnebalam, él sabe que legalmente no pueden entrar, la suspensión está vigente. Hay un dicho que dice que a lo macho ni los zapatos entran. Sobraría exhortar al comisario y al ejido, pero no está de más decirles, que si son capaces de exigir respeto para ellos, sean capaces también de respetar el derecho de los otros. El ejido no puede seguir exigiendo que le respeten sus derechos, si ellos no son capaces de respetar los derechos ajenos. El ejido no puede seguir exigiendo lo que él no es capaz de dar.

En la unión nadie se rinde, tampoco nos cansamos, no tenemos miedo, tenemos dignidad.

Unión de pobladoras y pobladores de Chablekal, por el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio, y los recursos naturales