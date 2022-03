Ucrania: Punto de reunión internacional para neonazis y mercenarios

Lo explica Peter Schwarz, secretario del Comité Internacional de la Cuarta Internacional. Editor de la edición en alemán del World Socialist Web Site

El papel de Ucrania como lugar de peregrinaje para militantes neonazis no comenzó con el comienzo de la guerra actual. Las milicias de extrema derecha que jugaron un papel central en el derrocamiento del presidente Yanukovych en 2014 y posteriormente mantuvieron la guerra en el Donbás están muy bien interconectadas a nivel internacional, manteniendo relaciones con grupos militantes neonazis en todo el mundo.

Según la revista Time en enero del año pasado, “más de 17.000 combatientes extranjeros de 50 países han venido a Ucrania en los últimos seis años”, tal y como ha informado el WSWS. En particular, el Regimiento Azov, fundado por el autoconfesado neonazi y antisemita Andriy Biletsky, juega un papel central en el reclutamiento y entrenamiento de las fuerzas de extrema derecha. El regimiento se incorporó a la Guardia Nacional de Ucrania en otoño de 2014 y se desplegó en la lucha contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, lo que le dio acceso a armamento de última generación proporcionado por EE. UU. y otros países miembros de la OTAN. . Desde el comienzo de la guerra actual, el reclutamiento de mercenarios ha sido política oficial del gobierno.

Aunque ahora el reclutamiento se lleva a cabo a través de los canales oficiales del gobierno, los extremistas de derecha siguen desempeñando un papel central. Según una investigación de Die Zeit, cuyo reportero afirmó estar interesado en ser voluntario, “los límites entre la Legión Internacional oficial del estado y el regimiento de voluntarios de extrema derecha” son aparentemente fluidos. Por ejemplo, según un reclutador, el cuartel general de Azov en Kiev es “el lugar oficial de reunión y entrenamiento” no solo para el regimiento de extrema derecha, sino también para los voluntarios que buscan unirse a la Legión Internacional del ejército ucraniano.

La Legión de Georgia y el Batallón Dzhokhar Dudayev, reclutados entre los veteranos de las guerras de Georgia y Chechenia, también sirven como punto focal para los legionarios internacionales. Ambos se formaron en 2014 para luchar contra los separatistas prorrusos en el este de Ucrania porque el ejército ucraniano se había derrumbado en gran medida tras el golpe de la derecha en Kiev. Aunque el nuevo gobierno restableció el servicio militar obligatorio, que había sido suspendido por el derrocado presidente Yanukovych, la mayoría de los soldados no estaban dispuestos a disparar contra sus conciudadanos en las regiones disidentes. Cientos de miles eludieron el servicio militar obligatorio escondiéndose o huyendo a países vecinos. El gobierno realizó sistemáticamente allanamientos para detenerlos. En febrero de 2016, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó que se habían abierto 26.800 casos de evasión del servicio militar obligatorio. En estas circunstancias, los legionarios georgianos y chechenos, vehementemente antirrusos, conocidos por su brutalidad, desempeñaron un papel decisivo en el mantenimiento de la guerra en el este de Ucrania.

El Acuerdo de Minsk de 2015, que preveía un alto el fuego y un acuerdo de autonomía para el este de Ucrania, fue firmado por el gobierno de Kiev simplemente para ganar tiempo. La Legión georgiana, comandada por el ex oficial georgiano Mamuka Mamulashvili, se enorgullece de reclutar solo profesionales curtidos en la batalla. Además de georgianos, sus filas incluyen numerosos mercenarios de países occidentales y ucranianos que se ofrecieron como voluntarios para luchar contra Rusia en Chechenia y Georgia.

Vehículos blindados del Regimiento Azov en Mariupol. (Imagen: Wanderer 777 / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia)

Un informe que apareció en el periódico canadiense Globe and Mail el 13 de febrero pinta una imagen del carácter y el espíritu de estos mercenarios. Igor Mazur, un “ultranacionalista ucraniano ha estado luchando en guerras alrededor de la ex URSS desde que tenía 18 años”, informa el periódico. En 1992, se fue a Transnistria, donde se unió a la autodefensa del pueblo ucraniano (UNSO) de ultraderecha. Como miembro de la UNSO, luchó contra Rusia en Abjasia y en la primera guerra de Chechenia, y apoyó las operaciones de cambio de régimen prooccidentales en Ucrania en 2004 y 2014. Luego luchó en las filas del ejército ucraniano contra las fuerzas rusas en Mariupol. Ahora, el hombre de 48 años se ha unido a una unidad de reserva y está esperando volver a la guerra.

Melnyk es conocido por sus ataques poco diplomáticos contra el gobierno alemán, al que acusa de brindar un apoyo político y militar insuficiente. El jueves, le dijo a Die Welt que cuando se trataba de la supervivencia de la nación ucraniana, “me importa una mierda qué elección de palabras uso”. Dijo que la decisión del gobierno alemán de continuar comprando gas y petróleo a Rusia fue “un cuchillo en la espalda de Ucrania”, y agregó que el canciller Olaf Scholz carecía de determinación en la lucha por la libertad. El comportamiento grosero de Melnyk y sus puntos de vista de extrema derecha no impidieron que los miembros del Bundestag (parlamento alemán) lo saludaran con una ovación de pie mientras observaba desde la tribuna pública su aprobación de las entregas de armas a Ucrania y el mayor rearme alemán desde Hitler.

El parlamento letón apoyó por unanimidad permitir que sus ciudadanos participen en la guerra. El gobierno danés dijo que no era ilegal que las personas decidieran ir a la guerra.

El gobierno canadiense anunció que cada ciudadano podía decidir por sí mismo si pelear o no en Ucrania. En una declaración conjunta, los ministerios del interior, de justicia y de relaciones exteriores de Alemania declararon que los ciudadanos alemanes que se unieron oficialmente al ejército ucraniano no estaban sujetos a enjuiciamiento, siempre que no violaran el derecho internacional.