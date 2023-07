Perú_Hugucha: Que ni siquiera en tu muerte puedan capturarte

.

.

21 julio, 2023

.

.

“El Ché asumió que ese era mi fin. Que con mi captura había terminado mi lucha. No pensó que apenas empezaba. No podía imaginar todo lo que seguiría”.

Mientras esto afirmaba el Ché, Hugo ya empezaba a reclutar-convenciéndoles libremente, uno tras otro los guardianes de distintos cuerpos de seguridad que le asignaron para vigilarlo en las distintas cárceles, cada vez más distantes de su tierra natal y de los territorios de la reforma agraria. “Como revolucionarios, asumíamos que era cuestión de tiempo para que nos metieran en prisión. La duda no era pues si nos meterían a la cárcel, sino cuándo.” … y fueron muchas veces y en muchas cárceles y en muchos países. De todas salió no sólo vivo, sino con más capacidades, experiencias y amistades. La isla prisión de El Frontón, además de organizarse con los compañeros, trabajar artesanías, organizar las visitas para compartirlas y que ninguno quedara solo, estudiar, escribir largas cartas a sus sobrinas favoritas educándolas políticamente y mandándoles cuenticos de amor, se dedicó con disciplina y rigor a “perfeccionar el quechua: la única lengua con la que en realidad puedo expresarme bien”. A Hugucha nunca pudieron capturarlo. Aprendió a liberarse siempre, aún en prisión, condenado a muerte, pasando hambre, empobrecido, tentado por cargos, promesas, recursos, exilado, golpeado, testigo presencial de horrores y derrotas. Nunca pudieron capturarlo. Siempre supo hacerse libre porque no podían quitarle su dignidad.

Sabía dormir en compañía de cucarachas y ratas, bajo las estrellas o la lluvia. Mientras organizaba sindicatos campesinos para el levantamiento por la tierra, dormía en los cementerios a la intemperie para llegar al otro día temprano a su destino. No tuvo precio y no podían comprarlo, pero también aprendió a no tenerle miedo ni a la muerte, ni a la pobreza, ni a los señalamientos, ni a las prisiones. Temía solamente no poder seguir luchando. Una noche en Celendín soñó que moría y sintió angustia porque entonces quedaría tanto pendiente.