Uruguay_Pasteras y forestación: otra de las razones de la sequía de la que nadie habla

Desde Montevideo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay salió a responder a ese comunicado, acusándolo de tener “inexactitudes”. Allí hizo una lista de las políticas que se llevan a cabo para ayudar en el acceso a ese recurso vital, además de inversiones ligadas al saneamiento. Curiosamente, no hicieron mención sobre el consumo de las industrias. ¿El que calla otorga?

No obstante los defensores de la forestación a ultranza señalan que el eucaliptos es una de las especies que menos agua consume para elaborar biomasa, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. Pero eso es comparar el consumo de una hormiga con el de un elefante, el de la hormiga puede ser mayor por gramo de peso, pero el elefante pese infinitamente más.

El gráfico dice que el eucaliptos consume 785 mililitros de agua, por cada gramo de biomasa. Pero hay datos más espeluznantes. El siguiente cuadro extraído de Eucalyptus and Water Use in South Africa, de los autores Janine Albaugh, Peter Dye, y John S. King, da información de la cantidad de m3 de agua que consumen las distintas varietales del eucalipto, para generar un m3 de biomasa. Concretamente, el resultado de ese cuadro, arroja 1.200 m3 de agua por m3 de eucalipto para el primer caso, 295 m3 de agua en el último caso, y cifras intermedias de 1.000 m3 y 714 m3.