Afganistán, cementerio de los Imperios (y tantas otras cuestiones)

La segunda guerra anglo-afgana de 1878, fue también para contener la expansión rusa en Asia Central y para defender los intereses coloniales ingleses. A pesar de que el gobernador británico Sir Durand, utilizó un cuerpo de 40.000 hombres y llegó a tomar Kabul, no pudo frente al levantamiento popular afgano y tuvo que retirarse. Pero dividió el territorio

un papel de vanguardia mientras que la Parcham apoyaba una alianza en pie de igualdad de todas las clases sociales favorables a la revolución. Esta disensión no impidió que ambas corrientes hicieran frente común en las elecciones organizadas en 1965 y 1969 bajo la monarquía de Zahir Shah.

Pero el nuevo jefe de Estado no estuvo a la altura de las esperanzas, y a la democratización tan esperada respondió con la represión a los oponentes.

En el período entre 1978 y 1992 que duró el comunismo en el poder a través del PDPA, hubo varios líderes que regentaron la presidencia del gobierno. Los más importantes fueron Nur Muhammad Taraki, Babrak Karmal y Mohammed Najibullah. Fue un periodo turbulento, no exento de contradicciones entre corrientes, en la que intervino también alguna traición como la de Hafizullah Amin, que dio un golpe de Estado contra Taraki, que fue ejecutado, pero que fue reconducido al de poco tiempo con la ayuda de los soviéticos, estableciendo a Badrak Karmal como presidente.

La CIA impulsó ampliamente el cultivo del opio para la financiación de la guerra –y otras guerras-, y también lo hicieron los propios muyahidines para mantener a sus combatientes. Un corresponsal del New York Times, en el

interino, con Tadjik Rabbani como primer presidente. Los señores de la guerra se repartieron el territorio en función de criterios étnicos. En principio, los señores de la guerra habían acordado rotar en la presidencia cada seis meses, pero no funcionó, y continuó la guerra entre ellos durante otros 4 años, hasta 1996, siendo Kabul destruida y permaneciendo varios

Pero sucedió que los talibanes no estaban de acuerdo con las condiciones de explotación que ofrecían los norteamericanos –la multinacional UNOCAL estaba de por medio- y, en el contexto de la vuelta de tuerca del dominio imperialista que acompañó a los sucesos del 11-S, los EEUU y sus aliados

Utilizaron para cubrir la razón real, una razón formal que no se sostenía, como fue la petición de extradición de Bin Laden, uno de los supuestos inductores del 11-S según los norte-americanos. Los talibanes se negaron a extraditarlo a menos que se les diera lo que consideraban una evidencia

tuvo la colaboración –como la ha seguido teniendo después- de los señores de la guerra afganos unidos en torno a la Alianza del Norte y, de Pakistan, que de nuevo, como en 1979, estaba preparada bajo la dirección de otro militar golpista, el general Parvez Musharraf, quien a las órdenes de EEUU estaba dispuesto a apoyar en todo lo necesario a la operación de expulsión de los talibanes en Afganistán. La compensación ha sido entre otras, el pago desde 2001 de 33.000 millones de $ dólares anuales, hasta hace poco que, Pakistán no parece querer entrar por el redil norteamericano. El resultado inmediato fue el desalojo de los talibanes de las instituciones –el 17 de diciembre- y de las ciudades más importantes obligándoles a refugiarse en las zonas rurales y más montañosas y en Pakistán y la construcción de bases militares USA cerca de las principales ciudades del país.

Ha sido una retirada que estaba negociada de alguna manera en el Acuerdo de Doha de febrero de 2020, entre representantes de la Administración Trump y los talibanes –dejando de lado el Gobierno oficial de Afganistán-, donde se planteaba la retirada de las tropas USA en 14 meses, el no ataque a las fuerzas norteamericanas y la liberación de 5000 presos.

Algunos pensamos que sí ha habido una derrota de los EEUU, así como un importante desprestigio y deslegitimación consiguientes, -aunque esa derrota sea relativa por el hecho de que lo que queda son los talibanes- , porque entraron en Afganistán en 2001 para destruir el Taliban que primero

había sido su socio pero que luego no había entrado en su juego del gasoducto TAPI, y no lo han conseguido tras 20 años de guerra, dos billones de dólares gastados, y miles y miles de muertos, exiliados, destrucción del país, etc. Tampoco han logrado la paz, la democracia, la estabilidad y todas esas cosas que son milongas para los EEUU y en las que nunca han creído.

Hasta el propio Biden dice ahora que no querían llevar la democracia a Afganistán sino que fueron para impedir que Al Qaeda operara desde Afganistán (¡!) ¡Cuando Al Qaeda es un instrumento al servicio de ellos!