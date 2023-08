Uruguay: Sintiendo como un río…

Uruguay

Eduardo Gudynas

05 de junio de 2023

La respuesta más simple insistirá en que los ríos no sienten. No piensan y carecen de emociones, agregarían otros. Pero lo que no puede negarse es que los ríos están vivos, y esa condición justifica entender qué sienten. La incapacidad de los humanos de entenderlo es justamente una de las razones por las cuales los ríos están muriendo: casi nadie escucha sus agonías.